Blokader Milivojević tvrdi da Đilas stoji iza hajke na njega (VIDEO)

Blokader Cvijetin Milivojević objasnio je zbog čega je opozicija krenula u hajku na njega i otkrio da iza svega stoji Dragan Đilas, pišu mediji.

Kako je Milivojević rekao, njegova podrška studentskom narodnom pokretu očigledno je zabolela nekoga.

"Nažalost, ja sam očekivao da će to uraditi ovi iz vlasti, nažalost na to su se upecali ljudi iz opozicije za koje sam ja mislio da su korektni, da su normalni, da mogu biti nekakva budućnost ove zemlje", rekao je on.

Kako mediji pišu, ovaj blokader se pita kada je počela kampanja protiv njega.

"Ja nikad u životu lideru te stranke, koji stoji iza te hajke, doduše pridružili su se i neki drugi iz opozicije, nisam spočitavao ne dao Bog, da je on ukrao 619 miliona evra", rekao je Milivojević.

Kako mediji navode, Milivojević je potvrdio da Đilas rukovodi tajkunskim medijima i da je lično naredio da ga ne zovu da gostuje.

Više o tome šta je Cvijetin Milivojević rekao o Draganu Đilasu možete pogledati u video-snimku ispod.