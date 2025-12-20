Ko je udarna hrvatska pesnica N1: Maja Sever oduševljena ustaškim dobrovoljcima koji su ubijali Srbe! (VIDEO)

Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever je na N1 rado viđen gost, iako postoje njene fotografije sa onima koji su ubijali i proterivali Srbe.
Ko je Maja Sever? Kratak pregled naslova otkriva da je veoma zabrinuta za sudbine novinara, međutim isključivo onih koji izveštavaju protiv Srbije i njenih zvaničnih institucija.
Međutim, jedan podatak iz njene biografije manje je dostupan javnosti. O čemu se radi?
Ratna fotografija Maje Sever osvanula je u hrvatskim medijima, nastala 1992. godine, kada se fotografisala sa holandskim dobrovoljcima koji su ratovali za Hrvatsku tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.
Fotografija je nastala u njenim novinarskim počecima, a prva ju je objavila stranica "Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata".
Da, u pitanju su isti oni ljudi koji su u tom periodu ubijali i proterivali Srbe.
Autor: Pink.rs