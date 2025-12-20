AKTUELNO

Ko je udarna hrvatska pesnica N1: Maja Sever oduševljena ustaškim dobrovoljcima koji su ubijali Srbe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Zoran Mirković ||

Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever je na N1 rado viđen gost, iako postoje njene fotografije sa onima koji su ubijali i proterivali Srbe.

Ko je Maja Sever? Kratak pregled naslova otkriva da je veoma zabrinuta za sudbine novinara, međutim isključivo onih koji izveštavaju protiv Srbije i njenih zvaničnih institucija.

Međutim, jedan podatak iz njene biografije manje je dostupan javnosti. O čemu se radi?

Ratna fotografija Maje Sever osvanula je u hrvatskim medijima, nastala 1992. godine, kada se fotografisala sa holandskim dobrovoljcima koji su ratovali za Hrvatsku tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

Fotografija je nastala u njenim novinarskim počecima, a prva ju je objavila stranica "Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata".

Da, u pitanju su isti oni ljudi koji su u tom periodu ubijali i proterivali Srbe.

Autor: Pink.rs

