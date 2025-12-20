PIPER OTKRIO IMENA NASILNIKA KOJI SU LINČOVALI DEKANA DRIDA, pa upitao Tužilaštvo u Novom Sadu: Da li su procesuirani i dokle je stigao krivični postupak?!

Bivši reporter B92 Uroš Piper oglasio se na društvenoj mreži X i postavio jasno pitanje Tužilaštvu u Novom Sadu.

- Ovo je deo rulje blokadera nasilnika koji su osumnjičeni da su linčovali dekana DIF-a u Novom Sadu Patrika Drida pre skoro 8 meseci - 28. aprila 2025 - napisao je Piper i dodao:

‼️‼️‼️



Ovo je deo rulje blokadera nasilnika koji su osumnjičeni da su linčovali dekana DIF-a u Novom Sadu Patrika Drida pre skoro 8 meseci - 28. aprila 2025.



Pitanje za Tužilaštvo u Novom Sadu - Da li su procesuirani i dokle je stigao krivični postupak?



1. Miloš Kodžo

2.… — Uroš Piper (@UkiPiper74) 20. децембар 2025.

Pitanje za Tužilaštvo u Novom Sadu - Da li su procesuirani i dokle je stigao krivični postupak?

1. Miloš Kodžo

2. Predrag Komarica

3. Miloš Drobac

4. Čedomir Oparnica

5. Marko Mazalica

6. Željana Marković

7. Žana Pavlović

8. Dušan Letić

9. Jelena Popadić

10. Marina Popović

Autor: Pink.rs