VUČIĆ ĆE SUTRA UGOSTITI PETERA PELEGRINIJA: Predsednik Slovačke stiže u dvodnevnu posetu Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Slovačke Petera Pelegrinija.

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovačke Petera Pelegrinija.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.

Autor: A.A.