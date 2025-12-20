AKTUELNO

Politika

VUČIĆ ĆE SUTRA UGOSTITI PETERA PELEGRINIJA: Predsednik Slovačke stiže u dvodnevnu posetu Srbiji

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Slovačke Petera Pelegrinija.

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovačke Petera Pelegrinija.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Peter Pelegrini

#Poseta

#predsednik

#slovačka

POVEZANE VESTI

Politika

Predsednik Slovačke čestitao Vučiću rođendan: Želim vam uspeh u daljem radu na izgradnji vaše zemlje, njenoj integraciji u evropske strukture i prilag

Politika

MAKRON STIŽE U BEOGRAD: Evo kada će Aleksandar Vučić ugostiti predsednika Francuske!

Politika

STROGE MERE BEZBEDNOSTI! Kineski predsednik Si Đinping sutra u Beogradu - njegovu delegaciju će pratiti ČAK 3.400 POLICAJACA

Politika

Vučić sutra s premijerom Češke Petrom Fijalom

Politika

Vučić sutra u Slovačkoj na trilateralnom samitu lidera Srbije, Slovačke i Mađarske

Politika

DOBRO DOŠLI U SRBIJU, DRAGI PRIJATELJU: Predsednik Vučić dočekao Erdogana u Beogradu - Turski lider stigao u dvodnevnu posetu! (VIDEO)