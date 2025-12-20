HITNO SE OGLASILA KANCELARIJA ZA KiM: Kurti nastavio nasilnu kampanju hapšenjem Srbina u svom domu!

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila da je Aljbin Kurti večeras neosnovano uhapsio Vidosava M. i time nastavio predizbornu kampanju zastrašivanja Srba.

Aljbin Kurti nastavio je danas svoju nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem Vidosava M., koji je večeras od strane Kurtijevih falangi kidnapovan i priveden, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

„Vidosav M. uhapšen je u svom domu, što jasno pokazuje da nema od čega da se krije, a čitava akcija za Kurtijeve potrebe izvedena je naočigled porodice ovog Srbina koja je doživela nezapamćeni stres“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je reč o klasičnom napadu na Srbe u predizborne svrhe, budući da u kući uhapšenog nisu pronađeni nikakvi dokazi, dok je njegova porodica prošla kroz nedopustivo zastrašivanje.

„Ovakve Kurtijeve i Svečljine antisrpske akcije služe samo da zamažu oči javnosti i zastraše Srbe, a sve s ciljem da Kurti udarima na sever Kosova i Metohije pokuša da osvoji još neki glas na decembarskim izborima, s obzirom da svojim glasačima nema šta drugo da ponudi“, poručuju iz Kancelarije za KiM.

U saopštenju se podseća da je Kurti prvog dana kampanje otvorio nezavršeni pešački most preko Ibra, koji prema svim dokazima sa terena predstavlja bezbednosnu pretnju, a samo dan kasnije i novu policijsku ispostavu u Leposaviću.

„Kao što su glasači kaznili njegovo takvo postupanje tokom već dva izborna ciklusa u ovoj godini, tako će i u decembru doživeti debakl, a srpski narod će još jednom demonstrirati slogu, jedinstvo i odgovornost kao odgovor na Kurtijev teror“, zaključuje se u saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov