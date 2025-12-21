AKTUELNO

'Vojnopolitički otpad nije sposoban da vidi šta se dešava visoko iznad njegovog okruženja': Jovanov odgovorio Ponošu

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovorio je lideru Srbija centra Zdravku Ponošu koji je uporedio predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Džefrijem Epstinom i optužio ga da "je pokušao da proda ukradenu robu - ono što nije njegovo".

- Iz dubina moralne i političke kanalizacije u kojoj pluta Ponoš, ne vidi se da je baš danas u Srbiji predsednik Slovačke Republike i da ga je dočekao predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Da je ovaj vojnopolitički otpad sposoban da vidi šta se dešava visoko iznad njegovog okruženja, shvatio bi da mu je unapred napisani govor postao neupotrebljiv, a da njegov bedni pokušaj duhovitosti kojoj se smeju isključivo po komandi, nema nikakvog smisla - poručio je Jovanov i dodao:

- Najzad, dok predsednik Vučić vodi zemlju, predstavlja je i razgovara sa svetom, Ponoš ostaje zarobljenik sopstvene bede, arogancije i frustracije i ne propušta priliku da to i pokaže svakim svojim javnim nastupom. A to ga je i dovelo tamo gde se nalazi. I to će ga tamo zauvek i ostaviti.

