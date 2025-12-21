ANA BRNABIĆ SE SASTALA SA PELEGRINIJEM: Potvrđena zajedniča posvećenost daljem jačanju parlamentarne saradnje

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić se sastala s predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem koji je danas počeo dvodnevnu posetu Srbiji.



"Na sastanku sa mojim prijateljem i velikim prijateljem Srbije Pelegirnijem potvrđena je zajedniča posvećenost daljem jačanju parlamentarne saradnje i konkretnih vidova saradnje između dve zemlje", rekla je Brnabić, saopštila je Skupština Srbije.



Pelegrini se po dolasku u Beograd popodne sastao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potom je održan sastanak delegacija dveju država, pa pojedinačni sastanci ministara.

Predsednik Slovačke je razgovarao i s predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.



Autor: D.Bošković