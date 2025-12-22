'Raskinućemo sve veze s Putinom' Pobiše se blokaderi - Georgiev gurnuo prst u oko Lomparu i Kavčiću

Blokaderi su žestoko udarili jedne na druge, ovog puta zbog Ruske Federacije i predsednika te zemlje Vladimira Putina.

To je na društvenoj mreži Iks objavio novinar Uroš Piper, podelivši deo gostovanja urednika tajkunske Nove S Slobodana Georgieva u jednom podkastu, gde se na žestok načim ostrvio na sve rusko. Pritom, naglasio je kako će oni "kada dođu na vlast da raskinu sve veze sa Rusijom", iako neki od ideologa blokadera, poput Mila Lompara i Aleka Kavčića, misle potpuno drugačije.

- Rusija, ta politika, ta Pućinovština... to nama ne treba. Mi ćemo sve da raskinemo sa njima, apsolutno svaku vezu, svaku vezu sa tim režimom ćemo da raskinemo... To ja očekujem da se artikuliše, da se saopšti i da to svi oni koji tvrde da su protiv Vučića kažu... Jer to je sada jednostavno da se kaže - opleo je Georgiev.

Uroš Piper je pitao Kavčića i Lompara, šta oni kažu na ove reži antisrbina Georgieva.

- Šta vi kažete na šefa luksemburške Nova S, hoćete li i dalje da budete manji od makovog zrna i ćutite ili ćete mu odgovoriti? Ili se plašite da će da vas medijski satru Nova S i N1 ako mu odgovorite? - istakao je Piper na društvenoj mreži Iks.

- MI ĆEMO SVE DA RASKINEMO SA RUSIJOM, APSOLUTNO SVAKU VEZU, poručio je šef Nova S.



