AKTUELNO

Politika

Vučić sutra na prijemu povodom dodele ugovora o radu diplomcima medicinskih fakulteta

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 23. decembra, svečanom prijemu u Palati Srbija povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem će biti održan u 11 časova u zgradi Palate Srbija. Na svečanosti će najboljim diplomcima biti uručeni ugovori o radu, čime se mladim stručnjacima u oblasti medicine pruža prilika da svoje znanje i veštine primene u praksi.

Ovaj događaj istovremeno predstavlja podršku zdravstvenom sistemu Srbije i potvrdu da država ulaže u zadržavanje mladih kadrova.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Beograd

#Mladi stručnjaci

#Zdravstvo

#diplomci

#medicinski fakulteti

#palata srbija

#prijem

#srednje medicinske škole

#ugovori o radu

POVEZANE VESTI

Politika

TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić danas na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta

Politika

'UVEREN SAM DA ĆETE SE IZBORITI ZA JOŠ SNAŽNIJU I USPEŠNIJU SRBIJU' Vučić poslao moćnu poruku diplomcima Medicinskog fakulteta

Politika

CEREMONIJA U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić uručuje ugovore najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola

Politika

'NASTAVITE DA SANJATE VELIKE SNOVE' Vučić poručio diplomcim Medicinskog fakulteta: Ne postoji ništa važnije i odgovornije od ovog vašeg zanimanja! Izb

Politika

'POSTARAĆEMO SE DA VAM PRIMANJA RASTU' Vučić poručio diplomcima medicinskih fakulteta: Vi ste najbolji studenti i đaci i mi smo ponosni na vas (VIDEO)

Politika

IMAĆETE SVE BOLJE PLATE! URUČENI UGOVORI O RADU NAJBOLJIM DIPLOMCIMA MEDICINE! Vučić: Važno je da ostanete u Srbiji! Zdravstvo je jedan od stubova ops