Vučić sutra na prijemu povodom dodele ugovora o radu diplomcima medicinskih fakulteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 23. decembra, svečanom prijemu u Palati Srbija povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem će biti održan u 11 časova u zgradi Palate Srbija. Na svečanosti će najboljim diplomcima biti uručeni ugovori o radu, čime se mladim stručnjacima u oblasti medicine pruža prilika da svoje znanje i veštine primene u praksi.

Ovaj događaj istovremeno predstavlja podršku zdravstvenom sistemu Srbije i potvrdu da država ulaže u zadržavanje mladih kadrova.

Autor: Dalibor Stankov