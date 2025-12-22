'BIĆE ODRŽANI IZBORI KOJI ĆE OPREDELITI SUDBINU SRBIJE' Vučić u Rumi: Danas ste mogli da čujete 'streljaćemo Vučića', ali šta onda? Je li to vaš program i plan?

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju sportske hale u Putincima u Rumi.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom svečanog otvaranja sportske hale u Putincima u Rumi govorio o predstojećim izborima, istakavši da se radi o najvažnijim izborima koji će oredeliti sudbinu Srbije.

- Radimo sada fruškogorski koridor. Ne moram da govorim šta to znači. Imaćete najbližu vezu sa Novim Sadom i Beogradom. Ono što je važno to je da znam koliko ste dali da sačuvate državu, koliko ste se sekirali jer ste znali da vam je država ugrožena i zato sam vam zahvalan. Pretilo joj je uništenje i nestanak u pravom smislu te reči, Srbija bi polako nestajala, zahvaljujući vašoj snazi uspeli smo da odbranimo Srbiju. Zato vas pozivam da u ovom teškom poslu pomognete, dajete predloge. Hoću da im i dalje pružamo ruku, da i onima spolja i iznutra koji su poverovali u neistine, da budemo i sa njima spremni za razgovor. I danas ste mogli da čujete "streljaćemo Vučića". To je najlakše, ali šta onda? Je li to vaš program i plan? Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u istoriji.

- Nemojte da smetnete sa uma, sledeća godina biće odlučujuća. Sve je ovo deo EXPA, i ova hala u Putincima. EXPO ne sme da bude samo Beograd. Biće održani i izbori koji će opredeliti sudbinu Srbije. Sudite po delima, po onome što smo uradili i što su naši planovi za budućnost. Po onome ko je bio uz vas kada vam je bilo teško.

