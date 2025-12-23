'Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude!' Predsednik Vučić najavio otvaranje deonice Moravskog koridora (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sutra će prisustvovati otvaranju deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba".

Otvara se deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom! Hvala građanima na podršci! - napisao je Vučić.

