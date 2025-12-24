OSLOBOĐENO ŠETORO! Obustavljen postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski - Viši sud u Novom Sadu odlučio o optužnici za pad nadstrešnice

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da se postupci protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu obustavljaju.

Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, bivšoj v.d. direktorki "Železnica Srbije" Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra Aniti Dimoski stavljalo se na teret krivično delo - teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti.

Postupak se obustavlja i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića kojima se na teret stavljalo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

Veće smatra da nema dovoljno dokaza da za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret.

Mera zabrane napuštanja stana ukinuta je za Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću, dok Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Potvrđena optužnica protiv Šurlana i drugih

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Reč je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

Autor: Iva Besarabić