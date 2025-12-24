AKTUELNO

Politika

Božićna čestitka ministra za brigu o selu! Krkobabić: Neka Božić, kao izvor nade i radosti, u Vaš i domove vernika donese blagostanje, ljubav, slogu i međugeneracijsku solidarnost

Izvor: Pink.rs, Foto: Miloš Miškov ||

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić čestitao je Badnji dan i Božić beogradskom nadbiskupu i mitropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i vernicima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

„Neka Božić, kao izvor nade i radosti, u Vaš i domove vernika donese blagostanje, ljubav, slogu i međugeneracijsku solidarnost.

Mir, lična sreća svakog građanina i svestrani razvoj Republike Srbije, uz međusobno uvažavanje i saradnju nacionalnih zajednica sa svim svojim različitostima, u vreme Božića dobijaju posebnu, uzvišenu dimenziju i značaj.

Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića uđe i u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, među kojima je i veliki broj građana rimokatoličke veroispovesti.

Uveren sam da ćete i ubuduće raditi na negovanju dijaloga, umesto paralelnih monologa, posebno na očuvanju mira i daljem jačanju saradnje Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve.“

#Božić

#Milan Krkobabić

#sveštenstvo

#vernici

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

Krkobabić čestitao Božić vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru: Neophodni su nam jedinstvo, međusobno uvažavanje i saradnja nacionalnih zaj

Politika

MINISTAR MALI ČESTITAO BOŽIĆ PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: Želim vam da ovaj najradosniji hrišćanski praznik provedete u blagostanju

Politika

Vučević čestitao Božić po gregorijanskom kalendaru: Želim vam da praznik provedete u miru i blagostanju sa svojim bližnjima

Politika

Кrkobabić povodom Uskrsa: Međusobno poštovanje i međugeneracijska solidarnost

Politika

Brnabić čestitala Božić vernicima koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru

Društvo

Dačić čestitao Božić svim vernicima: Neka vam ovaj sveti dan donese mir, ljubav i nadu, a vrednosti zajedništva, humanosti i bratstva budu vodilje