Vučić uputio božićnu čestitku vernicima koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo mir, praštanje i uspešnu Novu 2026. godinu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku nadbiskupu beogradskom i metropolitu, Njegovoj eminenciji kardinalu Ladislavu Nemetu, kao i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru.

U čestitki se navodi:

„Sa radošću Vam iskreno čestitam Božić i želim srećnu Novu 2026. godinu. Godina za nama donela je mnoštvo iskušenja sa kojima smo se suočili hrabro, čuvajući kao istinsko bogatstvo skladne međunacionalne i međuverke odnose, u uverenju da samo zajedno možemo da gradimo budućnost ispunjenu nadom i radošću. Želim da poruka Božića, poruka mira i međusobnog praštanja, bude glas koji će svima podariti snagu da odvažno radimo na tome da mir zavlada u svakom delu sveta. Slaveći Božić, dan večne radosti, želim da nam naredna godina bude ispunjena uspesima na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana. Srećan Božić! Srećna i blagoslovena Nova godina.“

Vučić je u poruci naglasio značaj očuvanja međunacionalnih i međuvernih odnosa, kao i zajedničkog rada na budućnosti ispunjenoj mirom i nadom.

Autor: Dalibor Stankov