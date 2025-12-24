Vučić čestitao Dan Ratnog vazduhoplovstva i PVO: Samo snažna i opremljena vojska temelj je sigurne države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio čestitku povodom 24. decembra – Dana Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom Dana Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, ističući značaj tradicije, hrabrosti i modernizacije Vojske Srbije.
U poruci predsednika Vučića se navodi:
Svim pripadnicima Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane čestitam 24. decembar – Dan vida. Odlukom srpskog Vojnog ministarstva i Glavnog Generalštaba, pre tačno 113 godina, vojvoda Radomir Putnik doneo je Rešenje o formiranju Vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. Od osnivanja prvih vazduhoplovnih jedinica započeta je slavna istorija srpskog vojnog vazduhoplovstva, istorija ispisana hrabrošću i nepokolebljivom odanošću otadžbini. U godini za nama još jednom ste potvrdili izuzetno visok stepen obučenosti i borbene gotovosti, kako na nacionalnim, tako i na međunarodnim vežbama, a naročito učešćem na vojnoj paradi ‘Snaga jedinstva’, čime ste nedvosmisleno dokazali da predstavljate jedan od najčvršćih i najpouzdanijih stubova odbrambenog sistema naše države. Stroga selekcija kadra, u kojoj se biraju samo najbolji i najspremniji, omogućila je da jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane danas ispunjavaju najviše svetske standarde i s pravom važe za jedno od najreprezentativnijih i najsnažnijih uporišta Vojske Srbije. Svesni značaja zadataka koje svakodnevno izvršavate, nastavićemo sa snažnim, sistematskim i dugoročnim ulaganjima, ne samo u opremanje i modernizaciju jedinica, već i u unapređenje životnog i profesionalnog standarda svakog pripadnika kroz bolje uslove života i rada, rešavanje stambenih pitanja i jačanje materijalne sigurnosti, jer su ljudi najvredniji resurs svake vojske i temelj njene stvarne snage. Prijem novih helikoptera, savremenih radarskih i raketnih sistema, sredstava elektronske zaštite i najsavremenije borbene opreme predstavlja jasnu potvrdu strateškog opredeljenja da se Vojska Srbije kontinuirano razvija i jača u korak sa zahtevima savremenih bezbednosnih izazova. Čestitam vam praznik, uz želju da i u narednom periodu nastavite da na jednako predan i odgovoran način izvršavate postavljene zadatke, uveren da napori u modernizaciji srpskog vojnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane neće jenjavati ni u narednom periodu, jer samo snažna, opremljena i poštovana vojska temelj je stabilne, slobodne i sigurne države - naveo je Vučić u čestitki.
Autor: Dalibor Stankov