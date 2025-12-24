Lazarević: Pokret za narod i drzavu snažno podržava gradonačelnika Pavlovića

Nakon jučerašnje sednice Skupštine Grada tokom koje su iznete brojne poluinformacije a sve vezano za rad javnih preduzeća u Nišu i njihovo buduće fukcionisanje, oglasio se i prvi čovek Pokreta za narod i državu u Nišu, doc. dr Milan Lazarević koji je dao bezrezervnu podršku gradonačelniku Niša Dragoslavu Pavloviću.

“Snažno podržavam rad gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i podržavam njegovu nameru da se u Nišu ubuduće isteraju stvari na čistac, uredi sve ono što nije poslednjih godina a stvari nazovu pravim imenom. Podržavam nameru da se rad javno-komunalnih preduzeća unapredi zalaganjem pojedinaca ali i čitavog grada i zajednice, ono što nikako ne podržavam jeste iznošenje poluistina od strane odbornika Dragana Milića. Mešetarenje podacima i zavaravanje javnosti zarad čiste političke naklonosti, to nikom nikad ništa dugoročno dobro nije donelo. U vremenima kada su nam pomešana osećanja, a vazduh “jako zapaljiv” najmanje što nam treba su neistine i namera da jedni druge optužujemo za još neurađene stvari, za još nezavršene priče. Mnogo je lako nekoga osuditi, ali hajde da kažemo baš sve detalje, hajde da obavestimo ljude na pravi način. Za osudu i omalovažavanje uvek ima mesta ali samo ako ništa drigo nismo kadri da uradimo, mislim da mi Nišlije možemo mnogo bolje od ovoga što pokazujemo. Da, jedino što danas baš dobro prolazi je mržnja. Mi to u našem Nišu moramo da izlečimo, mi nismo takvi ljudi. Nije mi drago kada se naš niški parlament pretvara u arenu razjanenih “krvoločnih bikova" gde se sve svodi na puko ubadanje rogovima, a poluinformacije budu onaj crveni plašt. Ne, naš Niš zaslužuje mnogo više od toga. Da, baš taj Niš koji toliko svi volimo i koji poslednjih godina može da se pohvali novim fabrikama, većom zaradom zapošljenih, manjim brojem nezaposlenih i gde tek mislimo da stvaramo i živimo. Jer drugi Niš i drugu Srbiju nemamo, možda odbornik Milić ipak misli drugačije”, kazao je doc. dr Lazarević, direktor Instituta Radon.

On se osvrnuo i na iznošenje brojnih poređenja za skupštinskom govornicom koja ne idu na čast baš nikome.

“Čuli smo juče za govoricom ko koliko zarađuje, ko koliko treba da zarađuje i čiji su poslovi odgovorniji a čiji baš i nisu, svakodnevno omalovažavajući ljude i još jedno, ko zna koje u nizu, postrojavanje u red za odstrel. Jer zašto je neko zaslužio više, ovaj drugi manje, ko je vredan a ko baš i ne… Ko bi trebalo da bude nagrađen a ko kažnjen…

Jako neodgovorno je kritikovati kao što rade Milić i drugi opozicinari u Nišu, a da ništa ne učine tamo gde vladaju i da nikakav plan za građane nemaju. O vladavini opozicije na opštini Medijana gde načelnici podnose ostavke zbog mobinga, troše novci za Seku i Topalka, blokira izgradnja porodilišta administrativno, o tome možemo govoriti neki naredni put.



Niš mora da postane najlepše mesto za život, to želim najpre ja, onda i svi članovi našeg novoosnovanog Pokreta za narod i državu. Od kada zemlju vodi predsednik Aleksandar Vučić nikada se u istoriji nije desilo da zarade ovako hitro rastu i da prosek zarada u Nišu bude iznad 900 evra sa namerom da brzo preskoči i hiljadu evra već od Nove godine. Podržavam gradonačelnika Pavlovića u nameri da stopu nezaposlenosti smanji ispod republičkog proseka od 9% i to mu poslednjih godinu dana polazi za rukom. Rad u komunalnom sektoru i vođenje grada nije igranka, već ozbiljna stvar a gradonačelnik Pavlović nikako ne prepušta ništa slučaju. Ne podržavam da se slika Niša i rada gradonačelnika kreira, na osnovu tuđih “šaputanja na jastuku”, polutačnim tvrdnjama koje štete svim Nišlijama. Podržavam trud koji ulaže Pavlović kao i čitav njegov tim, jer naš Pokret jeste tu da bude oslonac i jaka spona uz nameru da Niš ostavimo generacijama koje dolaze kao grad sa vizijom.

Lazarević na kraju zaključuje da su neosnovani i teatralni napadi opozicionih odbornika samo pusta reakcija na sopstvenu nemoć, da to pored ostalog crta metu na čelu našim sugrađanima, potencira linč i nasilje. Opozicija u Nišu je svesna velike podrške naroda politici predsednika Aleksandra Vučića, a mi koji smo odbornici SG smo svesni da njih narod neće.

Autor: Pink.rs