Ivica Dačić čestitao Badnji dan i Božić vernicima koji praznuju po gregorijanskom kalendaru

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova uputio čestitku beogradskom nadbiskupu kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i vernicima.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je Badnji dan i Božić beogradskom nadbiskupu i mitropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i svim vernicima koji ovaj najradosniji praznik slave po gregorijanskom kalendaru.
„Povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, upućujem vam najiskrenije čestitke, uz želju da praznik Hristovog rođenja provedete u miru, zdravlju i slozi.
Neka duh najradosnijeg hrišćanskog praznika probudi u svima veru u ljubav, humanost i poštovanje, kao i u praštanje, brigu i razumevanje.
U duhu velikog uzajamnog poštovanja, neka ovaj praznik bude motiv da uvek nesebično pružamo sve najbolje svojim bližnjima.
U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime, svim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru želim blagosloven i srećan Božić“, poručio je ministar Dačić.
Autor: Dalibor Stankov