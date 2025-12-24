Petković: Kurti nema šta da ponudi osim napada na srpski narod

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ocenio da je Kurti nervozan zbog predstojećih izbora.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti „mnogo nervozan“ zbog predstojećih izbora za skupštinu, jer na vanrednim konferencijama napada Beograd i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Petković je istakao da Kurti nema šta da ponudi svojim biračima osim „ogoljene mržnje i napada na srpski narod“.

„Kurtiju se bliži debakl i ovi neutemeljeni napadi su poslednji pokušaji balkanskog piromana da se održi na vlasti. Neće mu uspeti, kao što nije uspela ni obojena revolucija u Beogradu koju svesrdno podržava“, napisao je Petković u objavi na društvenoj mreži Iks.

Petković je reagovao na navode Kurtija da je napad na kanal Ibar–Lepenac smišljeni pokušaj Srbije da sabotira takozvano Kosovo i da je, pored materijalne štete i namere da se destabilizuje, bio praćen „koordinisanom operacijom prikrivenog uticaja, sa ciljem iskrivljavanja činjenica i preokretanja narativa, pokušavajući da se tzv. Kosovo, kao žrtva napada, prikaže kao odgovorna strana“.

U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini danas je prekinuto prvo ročište na suđenju trojici Srba, od kojih su dvojica optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanal Ibar–Lepenac 29. novembra 2024. godine. Njihovi branioci zatražili su izuzeće postupajućeg tužioca Bekima Kodraljijua zbog nepostupanja po zahtevima tokom istrage i zbog pristrasnosti.

Autor: Dalibor Stankov