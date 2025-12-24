U Jagodini održan sastanak sa interno raseljenim licima sa KiM: SVI JEDINSTVENO ZA SRPSKU LISTU

Sastanku sa interno raseljenim licima sa KiM u Jagodini, prisustvovali su direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković i predsednik Svepravoslavnog nacionalnog saveta Miloš Stojković. Tema je bila glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji u nedelju 28. decembra.

PETAR PETKOVIĆ : SVIH 10 MANDATA ZA SRPSKU LISTU OD PRESUDNOG ZNAČAJA

Veoma je važno da na narednim izborima Kurtijevim Srbima, kao što je Rašić, vidimo leđa“, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. „Država Srbija je obezbedila u narednoj godini 1000 novih radnih mesta za Srbe na KiM i to najbolje pokazuje način na koji se država i predsednik Aleksandar Vučić bore za Srbe u pokrajini.

DALIBOR MARKOVIĆ : POBEDA SRPSKE LISTE SA 10:0 NA DOMAĆEM TERENU

„Jagodina je, kao i uvek, na braniku otadžbine. Ja ovom prilikom pozivam sva raseljena lica sa Kosova i Metohije da se odazovu pozivu države i da se 28. decembra pojave na biralištima na Kosovu i Metohiji i daju svoj glas Srpskoj listi, na broju 127 glasačkog listića. Svedoci smo da Albin Kurti stalno pokušava da zastraši Srbe. Srpski narod će se uz pomoć svoje države Srbije izboriti za svoja prava. Jedinstvena Srbija nikada neće prihvatiti da se Kosovo i Metohija otcepi od Srbije i za Jedinstvenu Srbiju je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Još jednom pozivam Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji i one koji su privremeno raseljeni, da izađu u nedelju na birališta i pokažu svetu da je Srbija jedinstvena i da će Srpska lista, da se izrazim sportskim rečnikom, da pobedi sa 10:0 na domaćem terenu“, rekao je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković.

Autor: Pink.rs