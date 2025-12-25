Petković: Izbori 28. decembra od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su predstojeći izbori na Kosovu i Metohiji 28. decembra od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda u AP Kosovu i Metohiji i pozvao interno raseljene Srbe sa prištinskim dokumentima da izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, jer je, kako je naglasio posebno važno da ponovo pobedi Srpska lista.

"Kao što smo na lokalnim izborima uspeli da osvojimo i pobedimo u svih deset srpskih opština da gradonačelnici Srpske liste ponovo vode četiri opštine na severu Kosova i Metohije i potvrdimo pobedu u šest opština južno od Ibra, tako je sada važno da na ovim tzv. parlamentarnim izborima u Prištini osvojimo svih deset zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu", rekao je on na tribini održanoj u Nišu.

Petković je naglasio da ukoliko Srpska lista osvoji svih 10 mesta, to znači da su svi drugi politički procesi nemogući bez SL koja isključivo insistira na interesu Srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"Imali smo prilike da vidimo ukoliko bi jedan mandat pripao nekome ko nije iz Srpske liste, kao što se to desilo sa Nenadom Rašićem, čovekom koji nosi samo srpsko ime i prezime, a koji radi za Aljbina Kurtija, za interese Prištine, onda u tom slučaju vidimo da taj i takav koji se samo zove Srbin, koristi i zloupotrebljava taj mandat zarad Kurtija i prištinskih interesa", kazao je Petković.

Da bi se to izbeglo, direktor Kancelarije za KIM je naveo da je jako važno da svi interno raseljeni iz centralne Srbije dođu na Kosovo i Metohiju i glasaju za Srpsku listu, jer će kako je dodao i Rašić i Kurti učiniti sve pošto je ovo sad pitanje njihovog političkog opstanka, da probaju da kako znaju i umeju dođu do većeg broja glasova.

"Videli ste da Kurti nije prezao toga da čak Albanci glasuju za Rašića i da time zloupotrebe to jedno mesto koje pripada srpskom narodu. Zato nam je važno da nakon 10 osvojenih gradova i opština sada idemo na 10 zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu", rekao je Petković.

On je istakao i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao srpski narod na Kosovu i Metohiji i interno raseljene da se odazovu pozivu države Srbije i glasaju za Srpsku listu.

"Srpska lista je jedini legitimni predstavnik Srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, odnosno Srpski narod jednako je Srpska lista i Srpska lista jednako je država Srbija i Beograd. Da bi nastavili sa svim velikim i važnim infrastrukturnim, finansijskim i drugim projektima, važno je da pobedi ova lista jer je ona ta pupčana vrpca između Srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i Beograda", naglasio je Petković.

Kako je rekao i predsednik Vučić čini sve da pomogne srpski narod na Kosovu i Metohiji i najavio da će da se otvori 300 novih radnih mesta u zdravstvu 15. i 16. januara 2026.

"Po završenom konkursu idemo sa zapošljavanjem 700 medicinskih i nemedicinskih radnika, dakle medicinskih sestara, lekara, i u Gračanici, i u Kosovskoj Mitrovici, i u Kosovskom Pomoravlju. I mnoge druge stvari činimo, a to pokazuje naše opredeljenje da zaista pomognemo naš narod, da se odnos prema Kosovu i Metohiji ne zasniva samo na rečima, već na konkretnim delima", rekao je Petković.

On je naglasio da je za ovu vlast pitanje Kosova pitanje opstanka, a ne kao za blokadere ili opoziciju da im je to moneta za potkusurivanje kako bi samo koristili tu temu da napadaju predsednika Vučića i državu Srbiju.

"Kurti je direktno podržavao blokaderske proteste ovde i u Nišu i u Beogradu i na drugim mestima misleći da će da stvori i izazove time nasilje u centralnoj Srbiji. Blokaderi i Kurti imaju isti cilj, a to je slaba Srbija. Nema obojene revolucije, ona je završena. Kraj je", rekao je Petković.

Naglasio je i da će država Srbija gledati da čuva mir, stabilnost i da našem narodu obezbedi sve što može u finansijskom smislu.

"Uvek može bolje, ali po prvi put imamo i jednu vrstu socijalne pomoći za 10.000 socijalno najugroženih, oni koji su bez posla. Time pokazujemo odnos prema ljudima, čak ih motivišemo i finansijski da ostanu na Kosovu i Metohiji i da zajednički gradimo bolje sutra i na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji", kazao je on.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je naveo i da dok je predsednik Vučić na čelu države Srbije, nikada nećemo priznati tzv. Kosovo, za razliku od blokadera, koji bi u dogovoru sa Kurtijem sutra priznali takozvanu nezavisnost Kosova.

"Da se dogovaramo, da tražimo kompromisno rešenje u dijalogu, ali nikada nećemo gaziti sopstveni ustav i dostojanstvo naše zemlje", rekao je Petković.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović takođe je pozvao interno raseljena lica sa prostora Kosova i Metohije, koji imaju važeće lične karte na da odu 28. decembra dole i da glasaju isključivo za Srpsku listu, kako bi ostvarili tih 10 mandata.



"Danas se u javnosti čuje nešto drugo, a to je potpuno suprotno od onoga što je trebalo da se čuje. Dana 28. decembra se okupljaju neki ljudi na ulicama i našeg i drugih gradiva na teritoriji Srbije, pozvani od strane opozicije. Umesto da budu pozvani da odu i da glasaju na prostoru Kosova i Metohije, oni pozivaju ljude da se okupljaju na ulicama gradova širom Srbije, da bi ne znam šta uradili, prikupljaju neke potpise", rekao je Pavlović i dodao da ne postoji opravdanje za to.

Kako je naglasio 28. decembra ljudi treba da se pozovu da glasaju na prostoru Kosova i Metohije.

"Grad Niš i Srpska napredna stranka će se aktivno uključiti u animiranju svih onih koji žele da odu i da štite Srpstvo time što će da daju svoj glas za Srpsku listu da se osvoji 10 mandata", rekao je Pavlović.

Autor: Jovana Nerić