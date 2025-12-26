AKTUELNO

'AKO NE SKLONE ZA NEDELJU DANA' Blokader koji je psovao srpsku majku preti zbog poruke o Božiću!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Hattab Rizović objavio je sramotan status na mrežama, reagujući na transparent kojim se čestita najveći hrišćanski praznik Božić.

Rizović, jedan od blokadera koji je u Novom Pazaru psovao "srpsku majku" dok su Srbi proslavljali Uskrs ove godine, objavio je fotografiju na kojoj se vidi poruka "Hristos vaskrse", i naveo da je to "provokacija"!

"Od kada su moto klubovi zaduženi da postavljaju verske praznike, prvo divljanje na kružnom toku, ovo i ako su postavili završeno je i vreme je da se makne. Smatramo ovo provokacijom i molimo nadležne da sklone, inače ako ne sklone za nedelju dana na svakim banderama ćemo postaviti Bajram Mubarek Olsun i nećemo skidati nikako to", naveo je.

