'ČEKAJU NAS IZBORI KOJI ĆE OPREDELITI SUDBINU SRBIJE' Vučić poslao poruku: Sudite po delima, planovima za budućnost i ko je uvek bio uz vas (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video na svom instagram nalogu i najavio izbore koji će se održati sledeće godine, a koji će opredeliti sudbinu Srbije.

- Čekaju nas izbori koji će da opredele sudbinu Srbije. Sudite po delima, planovima za budućnost i ko je uvek bio uz vas- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Sledeća godina je važna jer će biti održani izbori. Biće održani izbori koji će da opredele sudbinu Srbije. Ja vas samo molim za jednu stvar, dragi prijatelji, da odluku donosite potpuno hladne glave i racionalno. Da sagledate šta je urađeno, da sagledate planove, programe i ljude koji su u stanju da nešto sprovedu u delo ili nisu u stanju, i razgovarajte sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima. Neka ljudi to ocenjuju i procenjuju, da ne donose odluke na osnovu laži, da ne donose odluke na osnovu onoga što čitaju u njihovim medijima. Sudite po delima, sudite po onome što smo uradili, po onome što činimo danas, i po onome što su naši planovi i programi za budućnost. Sudite po onome ko je uvek bio uz vas kad je bilo teško. Po delima sudite, po onome kako su ljudi radili i kako su vam i koliko poštovanje pokazivali i šta je to što mogu da urade u budućnosti. A ja ću zajedno sa vama, tim i takvim ljudima da pružim svoje poverenje- poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić