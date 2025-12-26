STRAVIČNO: Šest meseci uslovne robije za blokadera - Rođenu sestru davio, vukao je po njivi, pa pretio: Pobiću ti decu (VIDEO)

Blokader Dragan Radivojević zvani Kariman, poznat po tome što se pojavljivao na blokaderskim skupovima od Beograda, preko Šapca do Mionice, osuđen je na šest meseci zatvora uslovno nakon što je na stravičan način napao rođenu sestru i pretio da će ubiti i nju i njenog supruga i decu!?!

Reč je o siledžiji koji je tokom blokaderskih divljanja u gradovima širom Srbije izazivao haos i na najstrašniji način pretio pripadnicima policijskih snaga.



Pogledajte o kakvom je blokaderu reč.

Sudeći po sudskom zapisniku, Radivojević je 7. juna 2022. godine je u prepodnevnim časovima u Dragojevcu, kako je navedeno, potpuno svestan svojih dela, najpre pretio svojoj sestri i njenom suprugu da će ih ubiti, kao i njihovu decu, da bi potom na nju nasrnuo i fizički.



- Oštećenoj je najpre pretio da će ubiti nju i njenog supruga, da će joj ubiti decu i da će joj zapaliti kuću, da bi potom oštećenoj istrgao iz ruke mobilni telefon i bacio ga, stavio joj ruku preko usta, oborio na zemlju i vukao po njivi - piše u sudskom dokumentu.

Osim toga, siledžija nije prestao da preti ni kada je njegovoj sestri pozlilo.

- Kada je oštećenoj krenula pena na usta istoj je rekao: "Crkni, umri" - stoji u obrazloženju sudske odluke kojom je nasilnik Radivojević proglašen krivim.

On je osuđen na 6 meseci uslovno za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.