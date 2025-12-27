VUČIĆ RADI, SRBIJA SE GRADI Za 13 godina više puteva izgrađeno nego od 1945.

Srpska putna mreža raste i napreduje posledjih godina svetlosnom brzinom, pa je tako danas otvorena nova deonica auto-puta, od Vrnjačke Banje do petlje "Vrba".

Tokom otvaranja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je podsetio i da je poslednjih godina izgrađeno i rekonstruisano više puteva nego sveukupno od 1945. naovamo.

Naime, od 1945. do 2012. godine, dakle za 67 godina, ukupno je izgrađeno 596 kilometara.

Poređenja radi, od 2013. naovamo izgrađeno je u Srbiji 623 kilometra brzih saobraćajnica i auto-puteva, dok je još 394 kilometra u izgradnji, a povrh toga, planirano je i novih 936 kilometra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nazire uskoro završetak izgradnje Moravskog koridora, navodeći da su ostale da se urade još dve deonice od po 28 i 13 kilometara.

Dodao je da je od ukupno 112-133 kilometara Moravskog koridora do sada završeno 72 kilometara.

Autor: A.A.