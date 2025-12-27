AKTUELNO

Simić: Bitno da srpski narod na KiM na sutra osvoji bitku i dobije 10 mandata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Kososvo online ||

Član predsedništva Srpske liste Slavko Simić izjavio je danas da se srpski narod na KiM prethodnih dana mobilisao i da je spreman da u nedelju, na izborima za prištinski parlament osvoji vrliku političku bitku, kako bi dobili svih 10 srpskih poslanika.

On je za tv Prva rekao da su izbori ne važni već sudbonosni i da je važno da se Srbi ujedine, osvoje svih 10 mandata i tako postanu politička snaga koja će se suprotstaviti agresiji premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i da se ta snaga koristi kroz lokalne institucije za interese, prava i dostojanstvo srpskog naroda.

"Prava Srba su najugroženija u Evropi, od kako je Kurti došao na vlast", rekao je Simić.

Prema njegovim rečima postojanje jedinstvene srpske liste je važno jer, kao poslanik u više mandata, zna koliko Albancima koristi da se Srbi dele na više kolona i kada ne deluju jedinstveno.

"Predsednik Aleksandar Vučić i Srbija su stvorili jedinstvenu listu - Srpsku listu, kao jednu od najodgovornijih političkih organizacija na KiM i to je potreba da jedinstveno i složno nastupamo i na centralnom i na lokalnom nivou. Nemamo luksuz da se delimo. Mora da se vodi suština, jedinstvena politika da se našem narodu omogući bolji položaj, da se borimo za našu decu i njihova prava i da ne dozvolimo da nas bilo ko deli", rekao je on.

Rekao je i da je uveren da srpski narod razume koliko su važni ovi izbori i da ne ostanu bez jednog mandata, kao na prošlim izborima kada je Nenad Rašić to dobio.

"Jedinstvena je prilika da ljude koji su najveći Kurtijevi saveznici, pošaljemo ih u političku prošlost. Važno je da se ujedinimo sutra. Verujem da ćemo osvojiti svih 10 mandata", rekao Simić.

On je izrazio nadu da će sutrašnji izbori proteći mirno, ali i da se oseća boljitak i da atmosfera više nije kao u prethodnom periodu kada su srpskim opštinama upravljali nelegitimni gradonačelnici.

