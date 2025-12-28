Milivojevića otpisali i blokaderi i opozicija; Grbović: Nema ničeg dobrog u Srđanovoj izjavi (VIDEO)

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević je, nakon što se pet opozicionih stranka dogovorilo o koordinaciji delovanja prema EU, da je "jedini ozbiljan i odgovoran proevropski izbor podrška studentskoj listi", pišu mediji.

Kako je naveo Milivojević, sve drugo je "mimikrija za lične agende".

"Ne bih komentarisao Srđanovu izjavu, mislim da ne možemo ništa dobro da izvučemo ukoliko bih zaista komentarisao šta stvarno mislim o tome", rekao je predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović.

Odgovorili su i blokaderi sa Filozofskog fakulteta, koji su rekli da "njihov pokret ne može biti sveden na evropski".

Autor: A.A.