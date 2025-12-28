Maričić: DOČEK SRPSKE NOVE GODINE U OPŠTINI MEDIJANA – SAMO KAD SE BLOKADERIMA IZ OPŠTINSKE VLASTI PROHTE

Za razliku od 2025. godine, kada su građani Medijane ostali uskraćeni za doček Nove godine po julijanskom kalendaru, 13. januara 2026. godine, u parku Svetog Save, ispred Gradske opštine Medijana, nastupaće Ana Štajdohar. I dok su izostanak organizovanog dočeka Srpske nove godine tada pravdali žalošću za žrtvama tragedije u Novom Sadu, prema rečima zamenika predsednika Skupštine grada Niša Vladice Maričića (SNS), radi se o samovolji i licemerju novih blokaderskih vlasti u Medijani na čelu sa grupom građana koju predvodi dr Dragan Milić.

– Da im obrazloženje, da dočeka za građane u parku Svetog Save nije bilo zbog tragične pogibije 16 građana prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, ne pije vodu, dokazali smo odmah tada jer je klinika na čijem čelu se nalazi dr Dragan Milić organizovala proslavu Nove godine na kojoj je nastupao Saša Matić, čiji nastupi koštaju i do 25.000 evra. Pa oni su odmah po preuzimanju vlasti u Gradskoj opštini Medijana otkazali tradicionalno „Medijanino kulturno leto“, tri meseca pre pada nadstrešnice. Sada, kada im je to potrebno za namirivanje i pozicioniranje unutar blokaderskog korpusa, oni dovode, kako kažu, „pevače sa stavom“ - istakao je Maričić.

On dodaje da najveću štetu od takvog ponašanja trpe građani Medijane, iz čijih džepova se i plaćaju nastupi pevača bliskih blokaderima.

– Najtužnije u svemu je što manifestacije sa dugom tradicijom, koje su tu bile i pre Srpske napredne stranke, sada zavise od samovolje jednog čoveka ili grupe okupljene oko Dragana Milića. I „Medijanino kulturno leto“ i doček pravoslavne Nove godine plaćaju se novcem građana Medijane, pa njihovo održavanje ne može biti neizvesno iz godine u godinu, a još je opasnije što se, kada se održe, koriste za dovođenje izvođača podobnih rukovodstvu Medijane i njihovim mentorima - zaključio je Maričić.

Podsetimo, nastup pevača Milana Topalovića Topalka na otvaranju „Medijaninog kulturnog leta“, jula 2025. godine, sudeći po izjavama organizatora iz Gradske opštine Medijana, ali i samog izvođača, više je ličio na politiki skup, nego na tradicionalnu kulturnu manifestaciju plaćenu iz budžeta građana Medijane.

Autor: Pink.rs