Znate li ko je 'gospođa Miroslav'? I ovo su slike blokaderske Srbije: Podmetanje potpisa i nova zloupotreba dece

Nedelju, 28. decembar obeležilo je prikupljanje potpisa podrške blokaderima, ali i brojne nelogičnosti vezane za tu akciju.

Evidentno je bilo odsustvo potpisnika takvog papira, a čudan sadržaj dokumenta, na kojem je potpis mogao da se stavi bilo ko, bez pokazivanja lične karte, što je dovelo do komentara da se takav dokument može potpisati najrazličitijim imenima, lažnim i netačnim.

Pojedini su dovodili svoju malu decu, da potpisivanje podrške "uče slova", a jedna gospođa se potpisala kao Miroslav.

Detaljnije u snimku ispod teksta.

Autor: A.A.