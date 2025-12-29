'IZAŠLI SU JUČE BEZ IKAKVOG PLANA ZA GRAĐANE SRBIJE' Ministar Glišić za Pink o prikupljanju potpisa studenta blokadera: Falsifikovali su podatke, skupe 100 potpisa, a prikažu da imaju par hiljada (VIDEO)

Akcija takozvanih studenata blokadera, u kojoj su juče prikupljali potpise građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, iako ih je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić već najavio za kraj sledeće godine, u potpunosti je propala!

Iako je navedeno da su skupili više hiljada potpisa, put do toga je sumnjiv, budući da su kamere zabeležile kako žene popunjavaju papir navodeći muška imena. Pošto nije bio potreban JMBG (jedinstveni matični broj građana), svako se mogao potpisati koliko god puta je želeo i kako god je želeo što jasno pokazuje da nemaju stvarnu podršku građana Srbije.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, osvrnu se na sve nepravilnosti koje su juče pratile prikupljanje potpisa takozvanih studenata.

- Da vam kažem, ja mislim da oni koji se organizovali taj fijasko juče sa nekakvim spontanim, pod znakom navoda, okupljanjem građana, dakle da su znali kako će to da izgleda, ja sam siguran da se ne bi organizovao. Jer vi kada stavite sada ispred sebe činjenice koje imate nakon tog njihovog događaja, vidite da se jedva nekoliko desetina ljudi pojavljivalo na tim punktovima, da su onda falsifikovali podatke koje su dobili, dakle, prilikom prikupljanja tih potpisa, oni su onako baš dramatično uvećavali, negde skupe 100 ili 200, a prikažu da imaju 5 ili 6 hiljada, što govori o njihovoj prirodi - rekao je Glišić i dodao:

- Dakle, oni su ti koji žele nešto da falsifikuju, ukraduju i da nekakav rezultat izvrnu na takav način da on bude potpuno drugačiji. Oni su skloni toj nekoj vrsti izborne krađe, puna su im usta spočitavanja drugih, a u stvari su govorili o sebe, kada su govorili o izbornom krađama, kada su govorio o izbornim nepravilnostima. Juče su demonstrirali kako oni zamišljaju to izjašnjavanje bez lične karte, bez matičnog broja, bez ničega, dakle, vi dođete, potpišete neki papirić i onda oni na taj jedan papirić ubace još 10, koji su imali već pripremljene i to tako ide - rekao je Glišić.

Glišić dodaje da na jučerašnjem papiru koji su ponudili blokaderi građanima da potpišu, nije postojao nikakav plan i program koji bi prezentovali građanima Srbije.

- Izašli su juče bez da su neki program ponudili, bez da su nešto konkretno rekli i stavili na taj papir koji treba se potpišu. Šta ćete da ugradite kada je reč o Kosovo, oni kažu, to ćemo posle. Sve će posle. Dakle, na tom papiriću sam očekivao da će pisati kako oni misle da će da budu uveć ja plati penziju, naprimer. To će oni posle? Pa da vidimo je li vi priznajete Kosovo kao nezavisnu državu ili se borite da očuvate Kosovo i Metohiju unutar Republike Srbije, da očuvate pre svega te građane dole i taj narod koji živi dole - rekao je Glišić.

Glišić se osvrnuo i na rezultat jučerašnjih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji prema kojima je Srpska lista osvojila svih 10 mandata u Skupštini tzv. Kosova.

- Ja njima zaista čestitam juče na izuzetnom rezultatu koji su postigli u nemogućim uslovima. Dakle, u uslovima jednog rekao bih aparhejda koji se sprovodi konstantno. Ne postoji na kugli zemaljskoj da je jedan narod tako bespravljen, tako maltretiran, tako šikaniran kao Srbi na Kosovu i Metohija, a uprko stome osvoje 90 ili preko 90 odsto glasova i zaista svaka čast svim ljudima dole koji su učestvovali u kampanji i sačuvali nadu i priliku da možemo da se borimo da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu Srbije - rekao je Glišić.

Autor: Iva Besarabić