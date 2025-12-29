Televizija Pink ponovo najgledanija: Na LIDERSKOJ POZICIJI i u prethodnim danima

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 31 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 30 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 37 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde je i ove subote bilo vaš izbor! Pinkove zvezde bile su druga emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Najgledanija emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – blizu 800.000 gledalaca

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa više od 900.000 gledalaca bilo 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit i gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića je sa skoro 1.000.000 gledalaca bio 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum pratio je predsednika Aleksandra Vučića na postavljanju kamena temeljca za novi Generalštab, kao i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića pre uklanjana šatora u Ćacilendu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.