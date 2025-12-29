'SEBI ŽELIM NEŠTO ČUDNO' Vučić se obratio građanima povodom praznika: Poželeo mir, dobro zdravlje i veselje, ali to nije sve (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras na Instagram profilu "avucic" snimak kojim se obratio svim građanima Srbije povodom novogodišnjih i božićnih praznika.

Vučić je istakao da želi da, između ostalog, sačuvamo mir i dobro zdravlje, a potom je otkrio i šta je poželeo sebi.

- Svim građanima Srbije bih poželeo da sačuvamo mir, dobro zdravlje, da budu veseliji, nasmejaniji, da razgovaramo jedni sa drugima.A sebi želim nešto čudno - poručio je predsednik Vučić u objavi.

Autor: Pink.rs