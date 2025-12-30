Podrška Kneževiću iz Beograda: Vučić zahvalio SNS-u i poručio – Uvek sam uz prijatelje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu poruku zahvalnosti Srpskoj naprednoj stranci na organizaciji novogodišnjeg prijema, uz isticanje podrške lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom novogodišnjeg prijema organizovanog od strane Srpske napredne stranke.

„Zahvalan SNS na organizaciji novogodišnjeg prijema, želim im uspeh u godini koja dolazi. Srećan što smo zajednički mogli da podržimo našeg prijatelja Milana Kneževića!“, napisao je Vučić.

Objava je izazvala pažnju javnosti jer dolazi u trenutku kada se u Crnoj Gori vodi politička drama oko hapšenja Kneževića, a Vučić je i ovom porukom naglasio da ostaje uz njega.

Autor: Dalibor Stankov