AKTUELNO

Politika

Podrška Kneževiću iz Beograda: Vučić zahvalio SNS-u i poručio – Uvek sam uz prijatelje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu poruku zahvalnosti Srpskoj naprednoj stranci na organizaciji novogodišnjeg prijema, uz isticanje podrške lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom novogodišnjeg prijema organizovanog od strane Srpske napredne stranke.

„Zahvalan SNS na organizaciji novogodišnjeg prijema, želim im uspeh u godini koja dolazi. Srećan što smo zajednički mogli da podržimo našeg prijatelja Milana Kneževića!“, napisao je Vučić.

Objava je izazvala pažnju javnosti jer dolazi u trenutku kada se u Crnoj Gori vodi politička drama oko hapšenja Kneževića, a Vučić je i ovom porukom naglasio da ostaje uz njega.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Crna Gora

#Instagram

#MIlan Knežević

#Politika

#SNS

#novogodišnji prijem

POVEZANE VESTI

Politika

'UVEK SAM BIO I BIĆU UZ PRIJATELJA' Vučić o hapšenju Kneževića: Branio je volju naroda iskazanu na referendumu, nadam se da će uskoro biti na slobodi

Svet

Aleksopulos pružio podršku Kneževiću: Grčki narod uvek uz Srbe u Crnoj Gori!

Politika

Važne vesti za građane Srbije! Vučić: Za sutra je zakazan razgovor o energetici! Borićemo se i sačuvati stabilnost Srbije

Politika

'SRBIJA JE UVEK BILA ZEMLJA HRABROH LJUDI...' Vučić poslao snažnu poruku: Uvek je štitila i volela svoju slobodu, više nego bilo šta! (VIDEO)

Politika

NEDELJA SA PREDSEDNIKOM Vučić: Ponosan sam kako smo se borili za Srbiju u UN (VIDEO)

Politika

VUČIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU: Oni neka nastave da me mrze, a ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod