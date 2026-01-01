'MOJE MISLI SU SA PORODICAMA NASTRADALIH' Macut izrazio saučešće Vladi i narodu Švajcarske povodom nesreće u Kran-Montani

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izrazio je danas saučešće Vladi i narodu Švajcarske povodom nesreće koja se dogodila tokom novogodišnjeg okupljanja na skijalištu Kran-Montana, kada je u požaru stradao veliki broj ljudi.

„Sa velikom tugom primio sam vest o nesreći koja vas je zadesila. Moje misli su sa porodicama nastradalih i svima koji su pogođeni ovom tragedijom“, navodi se u saučešću premijera Macuta.

Oko 40 ljudi je poginulo, a oko 100 je povređeno, nakon eksplozije koja je u novogodišnjoj noći izazvala požar u kafiću u skijaškom odmaralištu Kran-Montana u Švajcarskoj, saopštili su švajcarski zvaničnici.

Kod većine povređenih reč je o težim povredama.

Požar je izbio oko 1.30 časova, a uzrok eksplozije još nije poznat.

Autor: Marija Radić