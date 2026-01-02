MINISTARKA MESAROVIĆ BRUTALNA: Verovati Đilasu je isto kao biti saučesnik korupcije i krađe narodnih para! Krajnje je vreme da se takve štetočine potpuno sklone sa političke scene Srbije

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović naglasila je na Instagramu da je smešan svaki pokušaj Dragana Đilasa da nekome drži lekcije.

-Propali političar i dokazani lopov Dragan Đilas nastavlja da lupeta i laže. Krajnje je vreme da se takve štetočine potpuno sklone sa političke scene Srbije i građani će to pokazati na izborima.

Verovati Đilasu je isto kao biti saučesnik korupcije i krađe narodnih para. Anamneza njegovog političkog delovanja staje u tri reči – slaži, ukradi, uništi. Smešan je svaki njegov pokušaj da nekome drži lekcije. Lažni borac za prava radnika, prosvetara, lekara i svih onih od kojih je besprizorno krao do 2012. godine, uništavajući državne resurse i zatvarajući fabrike po Srbiji, sada koristi svaku priliku da nastavi tamo gde je stao. Dragan Đilas - simbol krađe, korupcije i nasilja. Išao je da moli strance da uništavaju Srbiju. I takav danas nekome drži lekcije?! Dragan Đilas ne može da podnese ni jedan uspeh Srbije. Patološki mrzi predsednika Aleksandra Vučića jer je on simbol uspeha naše otadžbine.

Građani Srbije su jasno rekli da ne žele povratak u vreme pljačke, beznađa i zatvorenih fabrika. Srbija je izabrala rad, stabilnost, budućnost i politiku Aleksandra Vučića, a takvima poput Đilasa mesto je u političkoj prošlosti, gde su odavno i zaslužili da budu- napisala je na svom Instagram nalogu ministarka privrede.

Autor: Jovana Nerić