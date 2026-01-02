AKTUELNO

'SRBIJA IDE NAPRED I NIKAD NEĆE DA STANE!' Vučić: Zahvalan sam svim ljudima koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje države (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, oglasio se na svom instagram nalogu i zahvalio svima koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje Srbije.

- Zahvalan sam svim ljudima koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje države- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Ponosan sam na to koliko gradimo. Zahvalan svom ljudima u Srbiji koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje Srbije. I upskos svemu i svim njihovim naporima mi smo uspevali da nastavimo da radimo, da nastavimo da gradimo. Verujem da ćemo biti uspešni domaćini najvažnije svetske manifestacije 2027. godine. Ove fabrike nama donose nešto više od samog zapošljavanja. Bez fabrika nema života. To je deo životnog standarda, dakle svaka nova sprava , svaki novi aparat, briga o ljudima, da se ljudi osećaju da neko vodi računa o njima. U vaše vreme je otvorena brza pruga. Ostaće zapisano u udžbenicima, istorijskim knjigama, da ste baš vi i vaša generacija za to zaslužni. Srbija ide napred i nikad neće da stane!- poručio je predsednik Vučić.

