'NE MOGU SVI IMATI SAMO PRAVA, VEĆ I OBAVEZE' Vučić o vraćanju obaveznog vojnog roka: Time ćemo snažiti odbranu zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o ponovnom uvođenju vojnog roka. Vučić je rekao da mladi ljudi žive drugačije živote, i da svi moraju da razumeju šta se promenilo u odnosu na starije generacije.

- Moji roditelji su sa najvećom čašću čekali momenat da im sin ode u vojsku. Imao sam 18 godina, pratio me otac na voz za Sarajevo, to je bila velika stvar. Pre toga je dva dana bio ispraćaj. Takva je tradicija bila, i običaji. Sada su druga vremena, ljudi žive u svojim telefonima virtuelne živote - rekao je Vučić prilikom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu i dodao:

- Ali moramo znati šta su obaveze države, ne mogu svi imati samo prava, već i obaveze. Ja mislim da je 75 dana toliko malo, posebno što to nije toliko strog režim. Tako da to je sve sada drugačije, ali je važno i za te mlade ljude, time ćemo snažiti odbranu zemlje. Ali mnogo važnije, uticaćemo na vaspitanje i odgovornost mladih ljudi - rekao je Vučić.

Autor: A.A.