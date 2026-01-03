PREDSEDNIK VUČIĆ OBRADOVAO PENZIONERE: Danas stižu veće penzije - evo ko prvi prima novac

Na samom početku govorio je o uvećanju penzija. Podsetimo, isplata uvećanih penzija počinje od danas.

- Želim da čestitam najstarijim građanima jer će danas dobiti uvećane penzije. Prvo će dobiti oni koji penziju primaju na kućnu adresu 12, 2 odsto povećane penzije. Svi drugi koji primaju preko Banke poštanske štedionice će ih dobiti u 8h ujutru u ponedeljak na svojim računima, 5. januara završavamo isplatu. Kao što smo rekli, znamo da su ljudi imali troškove oko slava, neki oko Božića po gregorijanskom kalendaru, neki oko Nove godine, zato će uvećane penzije dobiti pre pravoslavnog Božića i mislim da je to veoma važno", rekao je rekao je Aleksandar Vučić.

Prosečna penzija u 2027. biće 650 evra

Dodao je da će u 2026. prosečna penzija biti oko 485 evra, a pre 12 godina ona je bila 204 evra i naš je cilj da do kraja 2027, za tačno 2 godine, bude 650 evra.

"Nadam se da ćemo uspeti, za to nam je potrebna dobra i snažna stopa rasta i u 2026. i 2027. Želimo da vratimo penzionerima sve ono što su svojom trpeljivošću i strpljenjem i razumevanjem izdržali, ono je sa čim se država suočavala posle velike propasti od 2000. do 2012. što smo morali da uradimo", istakao je on u obraćanju prisutnima u kasarni.

Koliko će novca dobiti oni koji sad primaju 70.000 dinara?

