VUČIĆ HITNO ZAKAZAO SEDNICU SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Sutra u 10 zbog nezapamćenih dešavanja na međunarodnoj sceni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra ujutru sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, povodom nezapamćenih zločina koji su potresli međunarodnu političku scenu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić hitno je zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Sednica će biti održana sutra u 10 časova u zgradi Predsedništva.

Kako je saopšteno, povod za sednicu su nezapamćeni zločini na međunarodnoj političkoj sceni, koji su izazvali zabrinutost i zahtevaju reakciju državnog vrha.

Na sednici će, kako se očekuje, biti razmatrane posledice ovih događaja po bezbednost Srbije, kao i mere koje će se preduzeti u cilju očuvanja stabilnosti i zaštite nacionalnih interesa.

Sednici će prisustvovati najviši državni i bezbednosni zvaničnici, a javnost će o zaključcima biti obaveštena nakon njenog završetka.

Autor: Dalibor Stankov