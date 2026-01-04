ZAVRŠENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je održana sa početkom u 10 časova.

Sednica je održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sednici su prisustvovali i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, kao i ministri Ivica Dačić, Bratislav Gašić, Nenad Vujić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, kao i direktor BIA Vladimir Orlić.

Kako saznajemo, sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

Posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, predsednik Vučić će se u 11 časova obratiti javnosti, najavila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike..

Autor: D.Bošković