Dolazi vreme odgovornosti: Milić prekršio lekarski etički kodeks

Miliću, još jednom ste pokazali da ste zaboravili svoj lekarski poziv, jer ne samo što prozivate članove najuže porodice (to rade samo najgori) već i kršite načela lekarske i profesionalne tajne pominjući da je supruga imala zdravstveni problem i da se podvrgla operaciji, sto je takodje kažnjivo zakonom. Iako mislite da ste nedodirljivi, zakon važi za sve.

Suprugu nije operisao nijedan stranac čak ni kardiohirurg, već naš srpski vaskularni hirurg, radnik UKC Niš u operacionoj sali i sa instrumentima koje je kupila država Srbija i Ministarstvo zdravlja, odborniče Miliću.

Nakon što je njoj problem detektovan, javili smo se doktoru, čekali smo nekoliko meseci do operacije iako ,,nema listi čekanja” i to smo završili. Velika zahvalnost našem srpskom vaskularnom hirurgu!

Ništa od ovoga ne menja činjenicu da ste višetruko prekršili zakon dovodeći dva puta strance bez licence i dozvole, da sa neregistrovanom opremom i materijalima koji su sa sobom doneli operišu Srbe! I da, dva od 4 pacijenta su imala teške komplikacije.

Srbi neće više biti poligon za NATO doktore da se vežbaju niti zamorčići za neregistrovanu opremu koju doniraju pripadnici religija koji u temeljima imaju incest i poligamiju.

Dolazi vreme odgovornosti odborniče Miliću!