Potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u opštini Žagubica! Glišić: Završetak radova očekuje se krajem godine

U Vladi Srbije danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne mreže u opštini Žagubica vredan gotovo 272 miliona dinara.

Ugovor su potpisali ministar za javna ulaganja Darko Glišić, predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović i predstavnik izvođača radova Zoran Njegovanović, a radovima će biti obuhvaćena izgradnja novih cevovoda, buster stanice i merača protoka, rekonstrukcija pumpne stanice i dela cevovoda, kao i ugradnja SCADA softvera i opreme.

"Evidentirane su poprilično stare instalacije, azbestno-cementne cevi su u fazi u kojoj ne garantuju normalno vodosnabdevanje za postojeće korisnike, a kamoli za dalje proširenje. Zbog toga smo odlučili da krenemo u rekonstrukciju vodovodne mreže", rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, radovi će se izvoditi na dužini od 16 kilometara, a oko 4.500 korisnika biće priključeno na rekonstruisani i dograđeni vodovod.

"To je za oko 1.000 i nešto priključaka više", naveo je Glišić.

Ministar je dodao da projekat predviđa i izgradnju dva rezervoara, a da se završetak svih radova očekuje krajem 2026. godine.

"Čestitam svima na saradnji i na pripremi za ovaj ni malo lak posao, ali veoma koristan i dobar za sve građane koji žive na teritoriji Žagubice", rekao je Glišić.

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju i analiziraju poslovanje NIS-a

