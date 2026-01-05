Petković: Kurti je najveća pretnja stabilnosti regiona

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti najveća pretnja stabilnosti regiona i da godinama pravi haos na Kosovu i Metohiji, a da za to uporno traži izgovor u izmišljenim hibridnim pretnjama i zaverama.

Petković je, reagujući na tvrdnje Kurtija iznete u intervjuu za "Kosova pres" o tome da Beograd navodno "destabilizuje region" i da "vodi hibridni rat", istakao da "neuračunljivost Kurtija u kombinaciji sa paranojom čini opasan zapaljivi koktel koji je pretnja miru i stabilnosti na celom zapadnom Balkanu".

- Kurtijeva snoviđenja o špijunima i pretnjama raznih vrsta jesu samo izgovor za napad na Srbe, odnosno brutalno gušenje svakog slobodarskog glasa na Kosovu i Metohiji - naveo je Petković, a saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Naglasio je da politički zatvorenici koje Kurti drži protivpravno u kazamatima nisu špijuni, već žrtve tiranije i šovinističkog divljanja režima u Prištini.

- Kako je krenuo, Kurti bi svakom Srbinu na Kosovu i Metohiji da prišije etiketu navodnog špijuna ili teroriste i krajnje je vreme da njegovi sponzori uvide da podržavaju, ne samo jednog retrogradnog političara, već čoveka koji nastoji da ceo Balkan pretvori u mesto sukoba i nemira - naveo je Petković.

Istakao je da je Srbija garant stabilnosti regiona, rešena da očuva mir na zapadnom Balkanu, ali da je neophodno jasno i glasno reći da Kurti sebi uporno gradi imidž ratnog poglavice i da to može postati ozbiljan problem, ne samo za naš region, već i za čitavu Evropu.



Kurti je prethodno u intervjuu za "Kosova pres" izneo tvrdnje da je Priština izložena "direktnim pretnjama" i "hibridnom ratu", a kao izvor toga je naveo Beograd.

