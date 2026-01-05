AKTUELNO

Sve službe u punoj pripravnosti zbog nevremena u Srbiji: Macut i Dačić posetili Sektor za vanredne situacije

Macut je tom prilikom istakao da Vlada Srbije kontinuirano prati situaciju i da je u stalnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama, lokalnim samoupravama i službama za vanredne situacije.

Premijer Srbije Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetili su večeras Sektor za vanredne situacije MUP-a povodom obilnih padavina i nevremena koje je zahvatilo veći deo teritorije države.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, svi raspoloživi kapaciteti države su u punoj pripravnosti kako bi se obezbedila pravovremena i efikasna pomoć građanima u ugroženim područjima.

Tokom posete premijer se upoznao sa aktuelnom situacijom na terenu, merama koje su nadležni organi preduzeli, kao i daljim planovima u cilju zaštite života i imovine građana.
Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju svih službi, preventivne aktivnosti i spremnost sistema za reagovanje u vanrednim okolnostima.

Takođe, premijer je uputio apel građanima da se pridržavaju preporuka nadležnih službi i da prate zvanična obaveštenja, naglasivši da će država preduzeti sve neophodne mere kako bi se posledice nevremena ublažile i situacija u potpunosti stavila pod kontrolu.

