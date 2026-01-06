'VREME ZA NAJLEPŠA OSEĆANJA' Jelena Žarić Kovačević čestitala Badnji dan i Božić građanima Srbije

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uputila je danas čestitku povodom Badnjeg dana i Božića građanima Srbije, koji praznike obeležavaju po julijanskom kalendaru, ističući da Božić simbolizuje ljubav i životnu radost.

"Neka vas Badnji dan i Božić podsete na to koliko je važno da se međusobno volite i pomažete, praštate jedni drugima, delite i budete zajedno, okupljeni pod istim krovom jednog doma. U vremenima velikih izazova, građani i građanke Srbije, moramo verovati u zajedništvo, ljubav i dobrotu. To je jedini način da opstanemo, poštujući najbliže i različitost drugih", navela je Žarić Kovačević u čestitki.

Ona je dodala da su blagdani vreme za najlepša osećanja i da bi to trebalo da nas vodi cele godine, ako želimo da izgradimo sebe kao pojedince, naše okruženje, dom i porodicu i stabilno društvo za naše buduće naraštaje, navodi se u saopštenju Ministarstva.

"Neka vam božićni praznici donesu istinski mir i blagostanje. Proslavite ga sa svojim najmilijima čuvajući sve one velike vrednosti koje smo gradili kroz vekove, kroz istoriju i tradiciju. Neka božićna iskra zasija u svakom domu u Srbiji. Srećan i blagosloven dan Hristovog rođenja. Mir Božji, Hristos se rodi!", poručila je Žarić Kovačević.

Autor: Jovana Nerić