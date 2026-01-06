Bratislav Gašić odgovorio Ponošu: Onaj ko ruši državu svesno bira put izdaje

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da su poslednji javni istupi narodnog poslanika Zdravka Ponoša otvoreno prizivanje društvene nestabilnosti i nasilnog rušenja ustavnog poretka Republike Srbije.

On je naglasio da takvo ponašanje nije ni novo ni iznenađujuće.

- To ponašanje nije ni novo ni iznenađujuće. Isti taj Ponoš je, dok je obavljao dužnost načelnika Generalštaba, pokušavao da sopstvenu vojsku svede na nivo jedne čete i sistematski je radio na njenom slabljenju i urušavanju, i to sa pozicije čoveka koji je bio na njenom čelu, zbog čega je u krajnjoj liniji i bio smenjen. Zato se od njega ni danas ne mogu očekivati ni odgovorni stavovi, ni ozbiljnost, ni bilo kakvo državničko ponašanje -poručio je ministar.

Prema njegovim rečima, građani Srbije jasno prepoznaju razliku između odgovorne politike i opasnih avantura koje se zasnivaju na nadi da će se lični politički neuspeh nadoknaditi haosom i nestabilnošću u državi.

- Svako ko računa da će se do vlasti domoći preko nasilja, urušavanja države i slabljenja Srbije, svesno staje protiv sopstvene zemlje. Za takvo delovanje postoji samo jedan naziv - izdajnik - zaključio je Gašić.

