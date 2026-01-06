'KAO NIKADA PRE, NEOPHODNI SU NAM JEDINSTVO I SLOGA' Čestitka ministra Krkobabića za Božić

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, uputio je pravoslavnim vernicima, monaštvu, sveštenstvu i Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju čestitku sa najiskrenijim porukama.

- Neka Božić, praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove vernika donese mir, sreću, slogu i blagostanje. Danas, u trenucima ratnih vihora koji svakodnevno odnose ljudske živote na mnogim meridijanima naše planete, kao nikada pre, neophodni su nam jedinstvo i sloga, kako bismo sačuvali mir, živote i imovinu naših ljudi na čitavoj teritoriji Republike Srbije- piše u čestitki.

- Dan Hristovog rođenja je dostojanstvena prilika za ispoljavanje ljudske solidarnostii i međugeneracijskog poštovanja: mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima, gradova sa selima- piše u čestitki ministra Krkobabića.

- Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića posebno prodre u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, sa više od 17.000 dece, žena i muškaraca. Mir Božji – Hristos se rodi!- navodi se u čestitki.

Autor: Jovana Nerić