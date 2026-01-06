AKTUELNO

Politika

SRAMNO! Kosovska policija u Severnoj Mitrovici zabranila postavljanje transparenta 'Mir božji, Hristos se rodi' (FOTO)

Izvor: Kosovoonline, Foto: Pink.rs ||

Posle više od jednočasovnog razgovora gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i grupe članova Srpske liste koji su želeli da postave transparent sa pripadnicima Kosovske poliicije, policajci su zatražili od Radojevića da se odmah javi u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, ne navodeći razlog za takav zahtev.

Radojević se, sa grupom članova Srpske liste, uputio prema policijskoj stanici.

Foto: Pink.rs

Inače, odluku o postavljanju transparenta s natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ doneo je gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je tokom razgovora od pripadnika policije tražio da dobije zabranu postavljanja transparenta u pisanom obliku i da bude objašnjeno koji zakon se krši postavljanjem tog transparenta.

Foto: Pink.rs

U centru Severne Mitrovice i sada se nalazi više od 30 pripadnika Kosovske policije.

Foto: Pink.rs

Autor: D.Bošković

#Kosovo

#Kosovska Mitrovica

#sramno

#transparent

POVEZANE VESTI

Politika

Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: Glas za SL, glas za oslobođenje Mitrovice (VIDEO)

Politika

TAKOZVANA KOSOVSKA POLICIJA ISPRED KAFIĆA U SEVERNOJ MITROVICI - Došli sa 10 vozila pod rotacijom

Politika

MUŠKARAC I DALJE U BOLNICI Policija identifikovala dve osobe povezane s aktiviranjem ručne bombe u Severnoj Mitrovici

Politika

OSUDA UPADA KURTIJEVE POLICIJE U SRPSKE INSTITUCIJE: Srpska lista najavila sastanak sa radnicima Poreske uprave u Severnoj Mitrovici (FOTO+VIDEO)

Politika

KURTIJEVA POLICIJA NASTAVLJA LOV NA SRBE: Uz potezanje pištolja uhapsili još jednog u Severnoj Mitrovici

Politika

Kandidat Srpske liste Igor Simić glasao u Severnoj Mitrovici