SRAMNO! Kosovska policija u Severnoj Mitrovici zabranila postavljanje transparenta 'Mir božji, Hristos se rodi' (FOTO)

Posle više od jednočasovnog razgovora gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i grupe članova Srpske liste koji su želeli da postave transparent sa pripadnicima Kosovske poliicije, policajci su zatražili od Radojevića da se odmah javi u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, ne navodeći razlog za takav zahtev.

Radojević se, sa grupom članova Srpske liste, uputio prema policijskoj stanici.

Inače, odluku o postavljanju transparenta s natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ doneo je gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je tokom razgovora od pripadnika policije tražio da dobije zabranu postavljanja transparenta u pisanom obliku i da bude objašnjeno koji zakon se krši postavljanjem tog transparenta.

U centru Severne Mitrovice i sada se nalazi više od 30 pripadnika Kosovske policije.

Autor: D.Bošković