MESAROVIĆ I PILJA ODGOVORILE PONOŠU: Uskoro će izbori pa će građani na biračkim mestima da procene, da li veruju Aleksandru Vučiću i rezultatima ili lažima jednog nosača torbe i prilično neuspešnog političara kakav je on

Biljana Pantić Pilja i Adrijana Mesarović odgovorile su Zdravku Ponošu.

Poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja oglasila se na društvenoj mreži Instagram:

„Zdravko Ponos je ušao u Novu godinu sa jednom jedinom željom – da postane lider blokaderske opozicije.Pošto nema ideje i rezultate, mora da se dokazuje i dodvori tako što će da izmišlja, vređa i laže.Ne vredi. Uvek će ostati Zdravko, NATO general koji je topio naše tenkove i oružje.Zdravko Ponos, čovek koji je nosio torbu Vuku Jeremiću.Zdravko Ponos, čovek koji je izgubio izbore od Aleksandra Vučića.To je sve što treba da znate o Zdravku Ponosu. To je taj vrli general koji svima deli lekcije tako što izmišlja i vređa. Veliki borac i patriota, sluga NATO-a koji je uništio našu vojsku.Državljanin Hrvatske koji je izgubio od Aleksandra Vučića za 1,5 miliona glasova.Uskoro će izbori pa će građani na biračkim mestima da procene, da li veruju Aleksandru Vučiću i rezultatima ili lažima jednog nosača torbe i prilično neuspešnog političara kakav je Zdravko Ponos.“

To je uradila i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović:

Lažni general, propali političar, lažov i čovek bez ideje, programa i rezultata, pokušava da se održi u javnosti tako što uvredama i najgorim lažima napada i vređa predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, a to je ništa drugo nego dokaz potpunog političkog sunovrata Zdravka Ponoša. To nije ni opoziciono delovanje, to je čista frustracija, nemoć i skrivanje sopstvenog političkog neuspeha.Napadi na predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića izraz su frustracije čoveka koga su građani Srbije već poslali u političku penziju, koji jedino što zna jeste da topi tenkove, vojno oruđe i oružje i da radi isključivo za svoj interes. Građani vrlo dobro znaju ko gradi puteve, fabrike i nova radna mesta, a ko je godinama uništavao Srbiju.Politika je odgovornost, rad i rezultat. Srbija danas ide napred zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke vođene Milošem Vučevićem, radom, stabilnosti i jasnoj politici ekonomskog razvoja, dok drugi ostaju zaglavljeni u prošlosti, bez vizije i bez podrške građana.Ako želiš i bez kvačica ili neku stilsku doradu, slobodno reci.

Autor: D.Bošković