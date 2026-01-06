AKTUELNO

Politika

PREMIJER ČESTITAO PRAZNIK! Macut: Neka Božić donese snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru i poželeo da ovaj praznik donese snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo.

"Želim vam da najradosniji hrišćanski praznik proslavite u miru, zdravlju i porodičnoj toplini. Slaveći Božić, podsećamo se važnosti sloge, plemenitosti i dobročinstva, vrednosti koje su vekovima čuvale i održale našu zajednicu.

Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše domove, kao i snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo. Želim vam srećan i blagosloven Božić", naveo je Macit u čestitki, saopsteno je iz vlade.

Autor: D.Bošković

#Praznik

#Premijer

#razumevanje

#solidarnost

#Đuro Macut

