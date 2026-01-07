LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništvo, praštanje i ljubav

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je Božić građanima.

- Nekada davno, sveti vladika Nikolaj Velimirović, u Žiči se obratio svojim parohianima i svom verujućem narodu najlepšim rečima koje postoje a koje kazuju istinu koju mi danas saborno ispovedamo a te reči su: “Božić je dan kada je Večnost ušla u vreme.” Ta Večnost nas obavezuje- da čuvamo veze sa precima, da mislimo na potomke i da budemo jedno u Hristu. Neka duh ljubavi Hristovog rođenja ispuni naša srca mirom, nadom i verom u dobro. Neka nas podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju - zajedništvo, praštanje i ljubav. Mir Božji - Hristos se rodi! Vaistinu se rodi Srećan Božić- poručio je putem Instagrama Vučević.

Autor: A.A.