AKTUELNO

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništvo, praštanje i ljubav

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je Božić građanima.

- Nekada davno, sveti vladika Nikolaj Velimirović, u Žiči se obratio svojim parohianima i svom verujućem narodu najlepšim rečima koje postoje a koje kazuju istinu koju mi danas saborno ispovedamo a te reči su: “Božić je dan kada je Večnost ušla u vreme.” Ta Večnost nas obavezuje- da čuvamo veze sa precima, da mislimo na potomke i da budemo jedno u Hristu. Neka duh ljubavi Hristovog rođenja ispuni naša srca mirom, nadom i verom u dobro. Neka nas podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju - zajedništvo, praštanje i ljubav. Mir Božji - Hristos se rodi! Vaistinu se rodi Srećan Božić- poručio je putem Instagrama Vučević.

Autor: A.A.

#Božić

#Miloš Vučević

#SNS

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

Lider SNS Vučević čestitao Kurban-bajram: Od srca srećan praznik građanima islamske veroispovesti, dragim prijateljima! Neka vam ovi dani donesu sreću

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ UŽASNUT NASILJEM NAD SANDROM BOŽIĆ Oštro osudio agresiju, a evo šta je poručio blokaderima: Lepo su obeležili 11 meseci tragedije -

Politika

HVALA SVAKOM NAŠEM ČOVEKU KOJI JE VEROVAO Lider SNS Vučević čestitao Srpskoj listi na ubedljivom trijumfu: Ovo je pobeda Srbije, naše vere, truda i od

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše domo

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: 'Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše dom

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO HAPŠENJE MILANA KNEŽEVIĆA: Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju! Naprednjaci su istinski uz t